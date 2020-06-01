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Конвейер новостей / ЗдравоохранениеСемь новых случаев заражения коронавирусом

Дата публикации: Сегодня, 11:02 Просмотрено: 235

За последние сутки в Эстонии зарегистрировали еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Пять из них - в Ида-Вирумаа.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 460 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2. Семь проб дали положительный результат.
По состоянию на утро 23 августа в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 10 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента.
Информации о новых смертельных случаях за сутки не поступало, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.
Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии составляет 9,1 случая на 100 000 населения.

Семь новых случаев заражения коронавирусом
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