Семь новых случаев заражения коронавирусом

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За последние сутки в Эстонии зарегистрировали еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Пять из них - в Ида-Вирумаа.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 460 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2. Семь проб дали положительный результат.

По состоянию на утро 23 августа в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 10 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента.

Информации о новых смертельных случаях за сутки не поступало, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии составляет 9,1 случая на 100 000 населения.