21 новый случай заболевания коронавирусом

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За последние сутки в Эстонии выявили 21 новый случай заражения коронавирусом, из них 10 - в Харьюмаа, а 9 - в Ида-Вирумаа. Всего за день было сделано 1152 теста на Covid-19.

По данным Регистра народонаселения, 10 положительных тестов были выявлены в Харьюмаа, 9 - в Ида-Вирумаа, по одному - в Йыгеваском и Выруском уездах.

Как свидетельствуют данные Департамента здоровья, в одном из случаев в Харьюском уезде заражение было зафиксировано внутри семьи. Обстоятельства других девяти случаев заражения устанавливаются.

Заразившийся в Вырумаа - работник здравоохранения Клиники Тартуского университета. Заразившийся в Йыгевамаа вернулся из зарубежной поездки.

В Ида-Вирумаа три новых случая заражения связаны с шахтой "Эстония", еще два - с баром Jõhvi Kelder. Еще три случая связаны с заражением в кругу семьи и знакомых. Обстоятельства еще одного случая заражения устанавливаются.

По состоянию на утро 22 августа, в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 11 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

С начала распространения коронавируса в Эстонии умерли 63 пациента с Covid-19.

Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии составляет 9,0 случая на 100 000 населения.

Всего в Эстонии было проведено более 140 000 первичных тестов на коронавирус, из которых 2265 или 1,6% были положительными.

Два очага в Ида-Вирумаа - 29 заболевших

С очагом в баре Jõhvi Kelder связаны 15 случаев заболевания - заразились 9 посетителей, в том числе двое работников шахты "Эстония", и 6 их знакомых или членов семьи.

На шахте "Эстонии" коронавирусом болеют 12 работников, двое из них находились в баре Jõhvi Kelder. Кроме того, заразились четверо их знакомых или членов семьи. Поскольку два работника шахты "Эстония" уже учтены как связанные с очагом заражения Jõhvi Kelder, получается, что с очагом на шахте связаны 14 случаев.