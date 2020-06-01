С 24 августа самоизоляция - для приехавших из 24 стран Европы

Дата публикации: Сегодня, 18:04 Просмотрено: 156

С понедельника, 24 августа, при въезде в Эстонию в двухнедельной самоизоляции должны оставаться прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По сравнению с этой неделей, число европейских стран, для туристов из которых будет применяться требование самоизоляции на следующей неделе, увеличилось с 23 до 24. В список добавились Великобритания и Лихтенштейн, ушло из списка Сан-Марино.

Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для прибывающих из Словении, Германии, Италии, Сан-Марино, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии.

Информация об ограничениях для туристов из внесенных в список стран публикуется на сайте Министерства иностранных дел.

Карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.