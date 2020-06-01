За сутки зафиксировано 17 новых случаев коронавируса

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BNS — За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 896 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус, позитивный результат дали 17 тестов.

По данным регистра населения, три новых случая зафиксированы в Харьюмаа, в том числе два в Таллинне, по одному в городе Тарту, Вырумаа и Пярнумаа, девять в Ида-Вирумаа, а в двух случаях в регистр населения не внесено место проживания пациентов.

Один из зафиксированных в Харьюмаа случаев — заражение в семейном кругу, обстоятельства остальных двух уточняются. Всего по состоянию на утро пятницы Пыхьяское региональное отделение департамента здоровья ведет активное наблюдение за 217 людьми.

Зафиксированные в Тартумаа и Вырумаа новые случаи — близко контактировавшие с заразившимися ранее. По состоянию на утро пятницы в Тарту несколько активных очагов заражения: семья с пятью заболевшими, вспышка, начавшаяся с клуба Vabank (37 зараженных), вспышка, связанная с клубом Naiiv (21 зараженный) и вспышка, связанная с клубом Shooters (20 зараженных). Лыунаское региональное отделение департамента здоровья ведет активное наблюдение за 222 людьми.

Из девяти зафиксированных в Ида-Вирумаа случаев один ввезен из Италии, в пяти случаях люди заразились на работе на шахте «Эстония», один человек заразился в баре Jõhvi Kelder, а один заразился в кругу семьи. Обстоятельства одного случая заражения выясняются. Очаг, связанный с Jõhvi Kelder, на данный момент состоит из 20 человек. Идаское региональное отделение департамента здоровья ведет активное наблюдение за 175 людьми.

Зафиксированный в Пярнумаа случай ввезен из Франции. Лыунаское региональное отделение департамента здоровья ведет активное наблюдение за 13 людьми.

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 10 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. Никто не выписан из больницы. Новые истории болезни COVID-19 не открывались. За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека. На данный момент в больницах закрыты 400 историй болезни COVID-19 в отношении 387 человек.

По состоянию на утро пятницы выздоровели 2011 человек. В том числе закрыты истории болезни 1531 человека, а в 480 случаях позитивный результат теста поступил более 28 дней назад и люди не госпитализированы, то есть ждут подтверждения выздоровления.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 8,4 на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано более 139 000 первичных тестов, из которых 2244 теста (1,6 процента) дали позитивный результат на вирус SARS-CoV-2.