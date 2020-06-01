За сутки зафиксировано 20 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 885 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус, 20 тестов дали позитивный результат.

По данным регистра населения, пять новых случаев зафиксированы в Харьюмаа, в том числе четыре в Таллинне, два — в Тартумаа (оба в городе Тарту), 12 случаев — в Ида-Вирумаа, а в одном случае отсутствует внесенное в регистр населения место жительства.

Один случай в Харьюмаа ввезен из Чехии, обстоятельства четырех остальных выясняются. Всего по состоянию на утро четверга Пыхьяское региональное отделение департамента здоровья активно наблюдает за 185 людьми.

Новые случаи в Тартумаа — близко контактировавшие с заразившимся ранее человеком. По состоянию на утро четверга в Тартумаа четыре активных очага заражения: семейный очаг с пятью заболевшими, который мог возникнуть из-за соревнований по плаванию в Aura, вспышка в Vabank (37 случаев), вспышка в Naiiv (21 случай) и вспышка в Shooters (19 случаев). Лыунаское региональное отделение активно наблюдает за 210 людьми.

Все 12 зафиксированных в Ида-Вирумаа случаев связаны с баром Jõhvi Kelder. Заболели восемь посетителей бара, три члена их семей, а два человека заразились на работе. Всего очаг на данный момент составляет 13 человек. Идаское региональное отделение активно наблюдает за 142 людьми.

По состоянию на утро четверга госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 10 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. Никто не выписан из больницы. Открыто три новые истории болезни COVID-19. За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека. К четвергу в больницах закрыты 400 историй болезни COVID-19 в отношении 387 человек.

По состоянию на четверг выздоровели 2009 человек, в том числе закрыты истории болезни 1531 человека, а в 478 случаях позитивный результат теста поступил более 28 дней назад и люди не госпитализированы, то есть ждут подтверждения выздоровления.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 7,9 на 100 000 населения.

Всего в Эстонии сделано более 138 000 первичных тестов, из которых 2227 тестов (1,6 процента) дали позитивный результат на вирус SARS-CoV-2.