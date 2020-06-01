За сутки - семь новых случаев коронавируса

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Семь из проанализированных за минувшие сутки тестов на коронавирус дали позитивный результат.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1162 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус, семь из них дали позитивный результат, сообщил департамент здоровья. Заболеваемость за последние 14 дней составляет 7,1 на 100 000 населения.

По данным регистра населения, четыре позитивных результата зафиксированы в Харьюмаа, в том числе три в Таллинне, а три в городе Тарту.

Два случая из Харьюмаа — близко контактировавшие с заболевшими ранее, обстоятельства двух других случаев заражения уточняются. Два тартуских случая — близко контактировавшие с заразившимся ранее лицом, а один случай является результатом повторного теста.

По состоянию на утро 19 августа госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии семи пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. Никто не был выписан из больницы. Открыта одна новая история болезни COVID-19. Новых летальных исходов за сутки не зафиксировали, всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.

В больницах закрыты 400 историй болезни COVID-19 в отношении 387 человек.

Выздоровели 2002 человека. Из них закрыты истории болезни 1527 человек, а в случае 475 человек позитивный результат теста поступил более чем 28 дней назад и люди не госпитализированы, то есть ждут подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более 137 000 первичных тестов, из них 2207 тестов (1,6 процента) дали позитивный результат на SARS-CoV-2.