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Конвейер новостей / ЗдравоохранениеВ Финляндии карантин соблюдать не придется

Дата публикации: Сегодня, 09:21 Просмотрено: 184

Финляндия исключила Эстонию из списка стран, гражданам которых необходимо соблюдать карантин.

В среду правительство Финляндии включило в список стран, на которые распространяются связанные с путешествиями ограничения, Норвегию, Данию, Исландию, Германию, Грецию и Мальту. Жителям Эстонии при въезде в страну карантин соблюдать не придется.
Финское правительство также разрешило свободное передвижение граждан через наземную границу между Финляндией и Норвегией и Финляндией и Швецией.
В конце июня правительство Финляндии постановило, что безопасной считается страна с уровнем заражения менее восьми случаев на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Приезжающие из таких стран путешественники не должны соблюдать карантин.
В Европе ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. По данным Департамента здоровья за 18 августа, уровень заболеваемости в Эстонии составил 8,3 случая.

ERR

В Финляндии карантин соблюдать не придется
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