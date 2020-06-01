В Финляндии карантин соблюдать не придется

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Финляндия исключила Эстонию из списка стран, гражданам которых необходимо соблюдать карантин.

В среду правительство Финляндии включило в список стран, на которые распространяются связанные с путешествиями ограничения, Норвегию, Данию, Исландию, Германию, Грецию и Мальту. Жителям Эстонии при въезде в страну карантин соблюдать не придется.

Финское правительство также разрешило свободное передвижение граждан через наземную границу между Финляндией и Норвегией и Финляндией и Швецией.

В конце июня правительство Финляндии постановило, что безопасной считается страна с уровнем заражения менее восьми случаев на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Приезжающие из таких стран путешественники не должны соблюдать карантин.

В Европе ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. По данным Департамента здоровья за 18 августа, уровень заболеваемости в Эстонии составил 8,3 случая.

ERR