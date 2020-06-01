Самоизоляцию заменят тестом на коронавирус с 1 сентября

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Правительство приняло во вторник решение, согласно которому въезжающие в Эстонию люди из стран с высоким риском заражения COVID-19 смогут с 1 сентября сделать тест на коронавирус в качестве альтернативы двухнедельной самоизоляции.



Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на своей странице в Facebook.

"Правительство решило, что с 1 сентября по приезде из иностранного государства можно будет, в качестве альтернативы 14-дневной изоляции, сделать тест [на COVID-19], ходить на работу и, избегая активных контактов, через неделю сделать второй тест", - написал министр.

"Это надежная альтернатива, позволяющая ездить в неотложные поездки и защищающая здоровья населения", - добавил Рейнсалу.

В настоящее время в Эстонии действуют карантинные требования для туристов из европейских стран, в которых коэффициент распространения коронавируса на протяжении последних двух недель перед приездом в Эстонию составляет не менее 16 случаев на 100 000 жителей.

Список таких стран пересматривается каждую пятницу, а соответствующие ограничения действуют с понедельника каждой недели. С 17 августа при въезде в Эстонию в двухнедельной самоизоляции должны оставаться прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции, т.е. в общей сложности 23 стран Европы.

ERR