Коронавирусом заразились еще 8 человек

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За минувшие сутки в Эстонии коронавирус диагностировали у еще 8 человек, в том числе у сотрудника больницы Тартуского университета, свидетельствуют данные Департамента здоровья. В одном случае инфекцию завезли из России.

Всего за сутки в Эстонии стали известны результаты свыше 1200 тестов на коронавирус.

Четыре случая заражения выявили в Таллинне, три - в Ида-Вирумаа, один - в Тарту.

В Ида-Вирумаа заразились два человека, близко контактировавшие с другим зараженными. Источник заражения третьего случая в регионе устанавливается.

В Тарту заразился сотрудник клиники Тартуского университета, чиновники пока не знают источник заражения.

В одном из таллиннских случаев заражения болезнь была завезена из России. В двух других случаях источник заражения пока не установлен.

По положению на 18 августа в Эстонии госпитализированы с коронавирусом шесть человек, ни один из них не нуждается в искусственной вентиляции легких.

Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии по положению на 18 августа составляет 8,3 случая на 100 000 населения.

С начала эпидемии в Эстонии было сделано 136 137 тестов на COVID-19, из которых 2200 или 1,6% оказались положительными. Умерли 63 человека.