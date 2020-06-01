За сутки - два новых случая, один - в Ида-Вирумаа

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За минувшие сутки в Эстонии зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Один из заразившихся проживает в Ида-Вирумаа, второй - на Сааремаа.

Всего за сутки в Эстонии стали известны результаты около 300 тестов на коронавирус.

По положению на 17 августа в Эстонии госпитализированы с коронавирусом шесть человек, ни один из которых не нуждается в искусственной вентиляции легких.

Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии по положению на 17 августа составляет 8,4 случая на 100 000 населения.

С начала эпидемии в Эстонии было сделано 134 863 теста на COVID-19, из которых 2192 или 1,6% оказались положительными. Умерли 63 человека.