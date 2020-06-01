Добавились шесть позитивных результатов тестов

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За сутки в Эстонии проанализированы 1046 первичных тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, добавились шесть позитивных результатов, сообщил в воскресенье утром департамент здоровья.



По данным регистра народонаселения, два позитивных результата теста получены в Таллинне, один в городе Тарту, один — в Ида-Вирумаа и еще один в Выруском уезде. Источник еще одного случаев заражения выясняется, о месте его проживания данных в регистре народонаселения нет. Выясняются также источники заражения в Тарту и Выруском уезде.

По состоянию на утро 16 августа госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 7 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

Коэффициент заболеваемости в Эстонии составил 8,4 человека на 100 000 населения за последние 14 дней.