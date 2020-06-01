За сутки - семь позитивных тестов

Дата публикации: Сегодня, 10:55 Просмотрено: 159

За сутки в Эстонии проанализированы 1238 первичных тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, добавились семь позитивных результатов, сообщил в субботу утром департамент здоровья.



По данным регистра народонаселения, три позитивных результата теста получены в Харьюмаа (два из них в Таллинне), один в городе Тарту, один — в Ида-Вирумаа, один в Пыльваском уезде и еще один — в Пярнуском уезде. В одном случае речь идет о заражении в результате близкого контакта с ранее инфицированным человеком и в еще одном случае инфекция была завезена в Эстонию из Украины.

Источники остальных случаев заражения выясняются.

По состоянию на утро 15 августа госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 8 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

К субботе в больницах закончены 397 историй болезни COVID-19 в отношении 384 человек.

Выздоровели 1976 человек, у 1501 из них история болезни закрыта, у 475 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из этих людей не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы.

Всего в Эстонии сделано более 134 000 первичных тестов, из них 2184 дали позитивный результат на SARS-CoV-2. С точной статистикой можно ознакомиться по адресу www.terviseamet.ee/koroonakaart