Удвоился показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 жителей

Дата публикации: Сегодня, 18:00 Просмотрено: 149

По положению на конец прошлой недели рассчитываемый за 14 дней показатель заражения коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей в Эстонии удвоился, однако в текущую неделю снова начал снижаться.

Если к концу позапрошлой недели этот показатель составлял 4,5 случая на 100 000 населения, то к концу прошлой недели - уже 9,2 случая.

По оценке Департамента здоровья, вводить ограничения необходимо, если значение показателя достигает 25. Тем не менее при зарубежных поездках большинство европейских стран вводят ограничения, если данный показатель в стране отправления больше или равен 16, и если в Эстонии он превысит это значение, то к жителям Эстонии начнут применять ограничения другие страны во время поездок.

В текущую неделю число ежедневно выявляемых новых случаев заражения в Эстонии начало снижаться, и к настоящему моменту показатель упал до 8,5, хотя неделя еще не закончилась.

Самое низкое значение показателя распространения коронавируса в Эстонии было достигнуто в период с 13 по 26 июля, когда оно составляло в среднем 1,5. После этого цифры начали увеличиваться с появлением новых очагов инфекции в Тарту.

ERR