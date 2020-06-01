Три позитивных результата тестов на коронавирус

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За сутки в Эстонии проанализирован 1451 первичный тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, добавились 3 позитивных результата, сообщил в пятницу утром департамент здоровья.

По данным регистра народонаселения, два позитивных результата теста получены в Харьюмаа (оба в Таллинне), а один в Тартумаа. Источники заражения выясняется.

По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 8 пациентам, на искусственной вентиляции легких пациентов не было. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

На пятницу в больницах закончены 397 историй болезни COVID-19 в отношении 384 человек.

Выздоровели 1976 человек, у 1501 из них история болезни закрыта, у 475 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из этих людей не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы.

Всего в Эстонии сделано более 133 000 первичных тестов, из них 2177 дали позитивный результат на SARS-CoV-2. С точной статистикой можно ознакомиться по адресу www.terviseamet.ee/koroonakaart.