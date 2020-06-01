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Уровень безработицы повысился до 7,1 процента, сообщила в пятницу BNS пресс-служба департамента статистики.

По данным департамента, во втором квартале уровень участия в рабочей силе составил 70,4, уровень трудовой занятости – 65,4, уровень безработицы – 7,1 процента. Безработных было 49 400, что на 14 400 человек больше, чем в первом квартале.

Ведущий аналитик департамента статистики Эвели Вооленс подтвердила, что показатели рынка труда во втором квартале отражают негативное влияние кризиса, вызванного коронавирусом. «По сравнению со вторым кварталом прошлого года снизился как уровень трудовой занятости, так и уровень участия в рабочей силе. В свою очередь, уровень безработицы повысился на два процентных пункта», – сказала Вооленс.

Занятых во втором квартале было 643 900, что на 23 800 меньше, чем в этот же период прошлого года. С полной трудовой занятостью работали 560 400 человек, или на 24 100 меньше, чем в этом же квартале предыдущего года. Численность работников с частичной занятостью больших изменений не претерпела и составила 83 500 человек. «По сравнению с тем же периодом прошлого года, уровень трудовой занятости снизился на 2,7 процентных пункта. Среди женщин он составил 61,2, а среди мужчин – 69,8 процента. В сравнении со вторым кварталом предыдущего года, среди занятых было на 9600 меньше мужчин и на 14 200 – женщин», – добавила Вооленс.

Уровень безработицы составил 7,1 процента, безработных было 49 400 человек, что на 13 700 больше, чем во втором квартале прошлого года. Уровень безработицы среди эстонцев составил 6,3 процента, среди неэстонцев – 8,8 процента. Менее полугода не имели работы 34 100 человек, а безработных на протяжении 6–11 месяцев было 9100. Долговременно безработных насчитывалось 6100 человек.