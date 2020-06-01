Позитивных тестов по коронавирусу за сутки не выявлено

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1193 первичных теста на вызывающий COVID-19 коронавирус, новых позитивных результатов к утру четверга выявлено не было.

По состоянию на утро 13 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось восемь пациентов. На искусственной вентиляции легких один человек. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 396 пациентов, закончено 383 истории болезни. По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 976 человек. Из них истории болезни 1501 пациента закончены, у 475 человек с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 131 000 тестов, из них 2174, то есть, 1,67% оказались положительными.