Одобрен новый перечень услуг здравоохранения Больничной кассы

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Правительство в четверг утвердило новый перечень услуг здравоохранения Больничной кассы, цель которого — повысить доступность новых лечебных услуг для застрахованных лиц.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в соответствии с основными изменениями в перечень услуг добавляются дистанционные приемы у врачей-специалистов. Дистанционным приемом является амбулаторный прием, проходящий без непосредственного контакта врача и пациента с помощью безопасных инфокоммуникационных решений. В свою очередь эта мера должна повысить региональную доступность врачебной помощи, снизить долю самофинансирования пациентов, сократить время, отводимое на прием у врача.

Законопроект вводит также новую регуляцию финансирования системы здравоохранения в период кризисов. Поправки дают возможность компенсировать те дополнительные расходы на индивидуальные средства защиты и дезинфекции, произведенные в период распространения опасных инфекционных заболеваний, которые не включены в список подобных услуг в других разделах основного перечня.

Законопроект расширяет возможности электронного консультирования пациентов с врачами-специалистами в области инфекционных заболеваний, общей хирургии, медицинской генетики, детской хирургии, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии. Обновляется содержание услуг здравоохранения для учащихся, в том числе, и для лиц старше 19 лет.

Совокупное влияние изменений в перечне услуг здравоохранения на бюджет Больничной кассы на 2020 год составит порядка 16,3 млн евро.

Постановление в новой редакции вступит в силу 1 сентября.