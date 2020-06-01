В Эстонии резко увеличились объемы тестирования на коронавирус

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Из-за наличия в стране трех активных очагов распространения коронавируса в Эстонии резко увеличились объемы тестирования на COVID-19.

Например, во вторник было сделано почти полторы тысячи анализов, что практически соответствует уровню пика заболеваемости, сообщают радионовости ERR.

"На прошлой неделе существенно увеличился объем тестирования на коронавирус. Если в течение нескольких недель этот показатель составлял 2,5 теста на тысячу жителей, то теперь вновь 5 на тысячу. Однако ситуация стабильна, доля положительных тестов колеблется от одного до 1,3%. Это подтверждает, что в Эстонии нет скрытого распространения инфекции. Просто люди обращаются к тестированию и преимущественное большинство тестов — не является Covid-позитивным", - прокомментировала исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Активные очаги распространения коронавируса расположены в Тартуском уезде.

За последние две недели новых случаев заражения не было зафиксировано в пяти из 15-ти эстонских уездов.