Выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом

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За минувшие сутки в Эстонии выявили 8 новых носителей коронавирусной инфекции.

Всего за прошедшие сутки стали известны результаты 1427 тестов на Covid-19, сообщил в среду Департамент здоровья.

Среди новых заразившихся трое являются жителями Таллинна, по одному человеку проживают в Тарту, Тартуском уезде, Йыгевамаа и Пылвамаа. Место жительство еще одного носителя коронавируса не установлено.

В двух случаях заражение произошло на рабочем месте, еще в двух инфекцию привезли из Франции, в одном случае человек заразился во время посещения увеселительного заведения. В остальных случаях источник заражения еще устанавливается.

В ходе эпидемиологического расследования Департамент здоровья установил, что в настоящее время со вспышкой в Vabank связаны 37, в Naiiv - 21 и в Shooters - 19 случаев заражения.

По состоянию на утро 12 августа, в больницах Эстонии находятся 9 пациентов с коронавирусом. Двое из них нуждаются в интенсивном лечении, в том числе один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии скончались 63 человека с коронавирусом.

С начала эпидемии в Эстонии было сделано 129 633 первичных тестов на коронавирус, из которых 2174 или 1,7% были положительными.