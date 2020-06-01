В Эстонии за последние сутки выявили 9 новых случаев

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За минувшие сутки в Эстонии зафиксировали еще 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего стали известны результаты 1493 тестов на Covid-19.

Шесть положительных результатов тестирования были получены в Тартуском уезде (из них 4 в городе Тарту), два в Харьюмаа (один из них в Таллинне) и один - в Валгаском уезде, сообщил во вторник Департамент здоровья.

Два случая заражения в Харьюмаа связаны с Тарту, один из заразившихся 31 июля посетил ночной клуб Maasikas. В самом Тарту два новых случая заражения связаны во вспышкой инфекции в городе. Источники заражения во всех остальных случаях устанавливаются.

По оценке чиновников, в данный момент с очагом заражения в тартуском ночном клубе Vabank связано 37 случаев заболевания, с клубом Naiiv - 19 и клубом Shooters - 18.

По состоянию на утро 11 августа, в больницах Эстонии находятся 9 пациентов с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких - 1. Новых смертельных случаев не прибавилось. Всего в Эстонии скончались 63 человека с коронавирусом.

С начала эпидемии в Эстонии было сделано 128 212 первичных тестов на коронавирус, из которых 2167 или 1,7% были положительными.