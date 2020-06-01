Эстония не будет требовать носить маски

Дата публикации: Сегодня, 16:30 Просмотрено: 104

Поскольку результаты исследований о ношении защитных масок противоречивы, а в случае неправильного использования маски могут принести больше вреда, чем пользы, Эстония не введет обязательства носить защитные маски и в случае более широкого распространения вируса.



Департамент здоровья и правительство придерживаются точки зрения, что в Эстонии ношение масок не должно стать обязательным, а оставаться рекомендованной мерой для заболевших в случае, когда выход из дома или общение с кем-то неизбежны, даже если вирус вновь начнет распространяться, сказала главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля Департамента здоровья Ханна Сепп ERR.

"Здоровым людям мы рекомендуем носить маски только в многолюдных местах, где нет возможности соблюдать дистанцию", - сказала Сепп, приведя в пример общественный транспорт и торговые центры.

Сепп отметила, что результаты научных исследований о возможностях масок очень противоречивы: некоторые говорят, что маски эффективны для сдерживания распространения вируса, однако есть и диаметрально противоположное мнение.

Сепп сказала, что все зависит от того, как носить маску. Если носить правильно - не касаться лица, правильно выбрасывать одноразовые, то от масок может быть помощь, а если их носить и утилизировать неправильно, то будет больше вреда.

В Испании, где маски обязательны, заболеваемость вновь растет

Во многих странах Европе ношение масок во многих ситуациях является обязательной. Например, в общественном транспорте носить маску надо в Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и Греции. В торговых центрах маски требуют носить в Германии, Испании, Италии и Греции. За отказ выполнять требование предусмотрен штраф. Только в Италии штрафы не взимают, но из автобуса человека без маски могут ссадить.

Статистика заболеваемости коронавирусом в этих странах разная. В Испании число заразившихся вновь стало расти после июньского спада. Во Франции тоже. В Италии и Германии инфекционная ситуация сейчас спокойная.

Сепп не смогла сказать, какую роль в этих странах играет требование носить маски. Она сказала, что маска - это поддерживающая мера, которая следует после соблюдения правил гигиены рук и респираторной гигиены.

"Если их не выполнять, то пользы от маски не будет", - сказала Сепп. Она предположила, что, возможно, в каких-то странах есть культурные особенности для тесных социальных контактов, поэтому заболеваемость там растет.

На вопрос, почему часть стран все же требует носить маски, Сепп ответила, что многое зависит от самой страны. "Может быть, в тех странах, где коммуникация налажена хорошо, люди достаточно осведомлены", - сказала она.

Поскольку Департамент здоровья не оценивает вероятность правильного использования масок как достаточно высокую, в Эстонии не планируют сделать их обязательными, чтобы избежать увеличения риска, связанного с ними.

ERR