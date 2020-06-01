За сутки зафиксировано шесть новых случаев

Дата публикации: Сегодня, 12:40 Просмотрено: 144

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1120 первичных тестов на вызывающий COVID-19 коронавирус, позитивный результат дали шесть тестов.

По данным регистра населения, все новые случаи зафиксированы в Тартумаа, в том числе четыре в Тарту. Один выявленный за сутки тартуский случай связан с одним из выявленных ранее случаев, в остальных случаях источник инфекции устанавливается.

В ходе эпидемиологических исследований департамент здоровья установлен, что с очагом в ночном клубе Vabank на данный момент связаны 37 случаев заражения, с ночным клубом Naiiv 18, а с ночным клубом Shooters 15.

По состоянию на утро понедельник госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии восьми пациентам, к аппарату ИВЛ подключен один. Новых смертей за сутки не зафиксировано. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека. На данный момент в больницах закрыты 396 историй болезни COVID-19 в отношении 383 человек.

По состоянию на понедельник выздоровел 1961 человек. В том числе закрыты 1487 историй болезни, а в 475 случаях позитивный результат теста поступил более 28 дней назад и люди не госпитализированы.

Всего в Эстонии сделано около 126 тысяч первичных тестов, из них 2158 (1,7 процента) дали позитивный результат на вирус SARS-CoV-2.