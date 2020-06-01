За сутки коронавирус диагностирован еще у пяти человек

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За последние сутки в Эстонии стали известны результаты 382 тестов на коронавирус, из которых 5 оказались положительными.

Среди заразившихся два человека - это жители Таллинна, трое - тартусцы, в том числе сотрудник клиники Тартуского университета, сообщил в воскресенье Департамент здоровья.

Один новый случай заражения в Тарту связан с ночным клубом Shooters.

В ходе эпидемиологических расследований Департамент здоровья установил, что в настоящее время зарегистрировано 35 случаев заражения, связанных с ночным клубом Vabank, 17 случаев - с ночным клубом Naiiv и 13 - c ночным клубом Shooters.

По состоянию на утро 9 августа, в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 8 человек, один из которых нуждается в искусственной вентиляции легких.

С начала распространения коронавируса в Эстонии умерли 63 пациента с Covid-19. Выздоровел 1961 человек.