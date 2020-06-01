За минувшие сутки - 14 новых случаев заражения

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За последние сутки в Эстонии были проведены 1405 тестов на коронавирус, из которых 14 оказались положительными.

По данным Регистра народонаселения, 8 положительных результатов были получены в Тартуском уезде (2 - в Тарту), по одному - в Харьюмаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Пылвамаа. Три случая заражения в Тартумаа связаны с ночным клубом Shooters. Случай в Ляэне-Вирумаа связан с тартуским ночным клубом Vabank. Место жительства одного заразившегося пока не установлено, сообщил в субботу, 8 августа, Департамент здоровья.

В ходе эпидемиологических расследований Департамент здоровья установил, что в настоящее время зарегистрировано 35 случаев заражения, связанных с ночным клубом Vabank, 16 случаев - с ночным клубом Naiiv и 11 - c ночным клубом Shooters.

По состоянию на утро 8 августа, в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 8 человек, один из которых нуждается в искусственной вентиляции легких.

С начала распространения коронавируса в Эстонии умерли 63 пациента с Covid-19. Выздоровели 1961 человек.

Следующие две недели будут критическими

Следующие две недели будут Эстонии критическим временем, в течение которого можно взять вспышки под контроль, если все будут вести себя ответственно. Самая эффективная мера профилактики инфекции — дистанцирование. В многолюдных местах и особенно в помещении, где невозможно сохранять дистанцию между людьми, рекомендуется носить маски. Департамент здоровья рекомендует по возможности избегать закрытых многолюдных мест.

Больные люди должны оставаться дома, даже если у них легкие симптомы. При любых симптомах заболевания следует подозревать коронавирус и нужно связаться со своим семейным врачом.

ERR