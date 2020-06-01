Прибавилось 10 новых зараженных коронавирусом

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За последние сутки в Эстонии стали известны результаты 961 теста на коронавирус, положительный результат дали 10 тестов.

Согласно данным департамента здоровья, пять зараженных обнаружили в Тартуском уезде (три в Тарту) и два в Харьюмаа (один в Таллинне). В случае трех результатов установить место жительства зараженных не удалось.

В одном случае болезнь была завезена из Германии. В отношении других зараженных источник инфекции выясняется.

По состоянию на утро 7 августа девять человек в Эстонии находятся на стационарном лечении, один пациент находится в реанимации. В течение дня новых смертей не было. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Выздоровело 1 956 человек.

Всего в Эстонии было проведено более 123 000 тестов на коронавирус.