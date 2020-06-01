За сутки - 11 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 956 первичных теста на вызывающих заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, зафиксировано 11 позитивных результатов.

По данным регистра населения, четыре позитивных результата зафиксированы в Тартумаа и по одному в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Вильяндимаа и Вырумаа, сообщил департамент здоровья.

В трех случаях уезд неизвестен. Зафиксированный в Ида-Вирумаа случай — моряк с грузового судна Yara Nauma. В остальных случаях обстоятельства уточняются.

По состоянию на утро 6 августа госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии девяти пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Новых летальных исходов за сутки не зафиксировали. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.

В больницах прекращены 395 случаев COVID-19 в отношении 382 человек.

Следующие две недели являются для Эстонии критическим временем, в течение которого можно взять вспышки вируса под контроль, сообщил департамент.