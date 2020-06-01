Предлагается заменить 14-дневный карантин сдачей теста

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По словам консультирующего правительство руководителя научного совета по теме Covid-19 вирусолога Ирьи Лутсар, в четверг она предложит правительству заменить требование 14-дневного карантина к прибывающим в Эстонию из стран с высоким числом зараженных людям на обязанность сдать анализ, пишет Postimees.

«Цель – ввести правило, которого будут придерживаться. Нам нет смысла вводить правила, которые все будут обходить, иначе ситуация только усложнится, - объяснила Лутсар необходимость поиска альтернатив. – Например, Германия требует на границе сдачи анализа и это отвечает 14-дневному карантину. Исландия на прошлой неделе ввела правило, что один анализ нужно сдать при въезде в страну, а второй на седьмой день». Такие альтернативы предлагает Лутсар, и Эстония могла бы тоже об этом подумать.

Поскольку большинство заражений в последнее время происходят в Эстонии именно в ночных клубах, научный совет рекомендует правительству меры, которые гарантировали бы, что ночные клубы могут посещать только здоровые люди.

«Это болезнь праздников и массовых мероприятий. Вход в ночной клуб может осуществляться на основании ИД-карты, и каждый посетитель мог бы заполнить декларацию о здоровье, в которой он ответил бы на вопросы о том, был ли он болен, проявлялись ли симптомы, лежал ли в больнице. Соврать сложно, - предложила Лутсар, по словам которой, там можно было бы писать и имя, и адрес человека. По оценке вирусолога, такое требование можно было бы ввести как можно быстрее. - Я, конечно, не знаю, насколько быстро это можно сделать логистически».

В ужесточении ограничений по всей стране руководитель научного совета пока потребности не видит. «У нас нет никакой надобности говорить сейчас жителям Кихну, мол, соблюдайте правило 2+2, поскольку возникла проблема в городе Тарту и Тартуском уезде. Наши меры должны быть сфокусированы. Нам, например, нет никакого смысла закрывать детский сад в Кохтла-Ярве, поскольку среди маленьких детей заражений нет», - отметила Лутсар, по словам которой в то же время нужно подумать о введении ограничения на ночную продажу алкоголя по всей стране.

BNS