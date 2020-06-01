За сутки Covid-19 диагностировали у 22 человек

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В течение последних суток в Эстонии проанализировали 961 тест на коронавирус, из которых 22 оказались положительными.

При этом 11 положительных тестов сдали моряки иностранного торгового судна, пришедшего в Силламяэ.

По данным Регистра народонаселения 8 положительных результатов было в Тартумаа (7 в городе Тарту), два в Рапламаа и один в Ида-Вирумаа. В 11 случаях речь идет об иностранных моряках, двое из которых были госпитализированы 4 августа.

Портал ERR во вторник сообщал, что речь идет о прибывшем в Силламяэ торговом судне под норвежским флагом. По данным Marine Traffic, в Силламяэ с 3 августа прибыл танкер Yara Nauma, который вышел из Уусикаупунки в Финляндии 28 июля.

Из 8 случаев в Тартумаа 4 были связаны со вспышкой в клубе Vabank и 4 - в баре Naiiv. Два случая в Рапламаа и один в Ида-Вирумаа связаны с очагом в баре Naiiv.

По скорректированным данным, с очагом в Vabank связано 33 случаев заражения, а в Naiiv - 15.

По состоянию на утро 5 августа, в больницах с коронавирусом находятся 9 человек, на искусственной вентиляции легких - один.

С конца февраля в Эстонии подтверждены 2113 случаев заражения коронавирусом, умерли 63 человека.