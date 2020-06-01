Электроэнергия в Эстонии за неделю подорожала на 2 процента

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Оптовая цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 1 процент, а в Эстонии подорожала на 2 процента, сообщает независимый поставщик электроэнергии компания Elektrum Lietuva.

С 27 июля по 2 августа на бирже Nord Pool в ценовой зоне Литвы электроэнергия стоила 30,41 евро за мегаватт. Столько же стоила электроэнергия в Латвии, а в Эстонии стоимость электроэнергии составляла 28,52 евро за мегаватт. На бирже Nord Pool цена снизилась на 26 проц. и составила 1,66 евро за мегаватт.

По мнению руководителя Отдела бизнес-клиентов компании Elektrum Lietuva Артура Затулина, наибольшее влияние на цены оказала ветренная погода в регионе и увеличившееся производство электроэнергии на ветровых электростанциях. А разницу в ценах в странах Балтии обусловили как рост цен в Финляндии, так и снизившиеся мощности передачи из Калининграда.

BNS