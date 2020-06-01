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За последние сутки в Эстонии зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Три положительных результата анализов на Covid-19 были получены в городе Тарту, два - в Харьюском уезде, в том числе один в Таллинне, сообщил во вторник Департамент здоровья.

По одному новому случаю заражения коронавирусом выявили в Йыгевамаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Место жительства еще троих заразившихся пока не установлено, но известно, что двое из них являются моряками.

По данным чиновников, в четырех отмеченных случаях заражение связано со вспышкой заболевания в ночном клубе Vabank. Всего от начавшейся вспышки в клубе Vabank заболели уже 33 человека по всей Эстонии.

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа заразились лица, вернувшиеся из Испании. Обстоятельства заражений всех остальных лиц выясняются.

Всего за минувшие сутки в Эстонии стали известны результаты 645 тестов на Covid-19.

По состоянию на 4 августа в больницах находятся четыре пациента с коронавирусом.

С конца февраля в Эстонии подтверждены 2080 случаев заражения коронавирусом, умерли 63 человека.