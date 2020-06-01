Один позитивный результат теста

Дата публикации: Сегодня, 11:10 Просмотрено: 191

За сутки в Эстонии проанализированы 257 первичных тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, добавился один позитивный результат, заражение связано со вспышкой в ночном клубе, сообщил в понедельник утром департамент здоровья.

По данным регистра народонаселения, позитивный результат теста получен в Тарту, заражение имеет отношение к очагу, выявленному 18 июля в связи с вечеринкой в ночном клубе Vabank. Всего в связи со вспышкой Vabank в Эстонии заболели 29 человек, в том числе 17 в Тарту, где к настоящему времени установлено 162 близких контакта.

Наряду с заражениями людей, побывавших 18 июля в ночном клубе Vabank, установлены пять случае заражения среди людей, побывавших 24 июля в баре Naiiv — среди них находился и один финн, у которого позже на родине проба на коронавирус показала позитивный результат.

Департамент здоровья просит всех побывавших в клубе Vabank и баре Naiiv следить за своим здоровьем и при возникновении симптомов сразу же обратиться к семейному врачу.

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась пятерым пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

На понедельник в больницах закончены 393 истории болезни COVID-19 в отношении 380 человек. Выздоровели 1935 человек, у 1467 человек история болезни закрыта, у 468 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из этих людей не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы.

Всего в Эстонии сделано более 120 000 первичных тестов, из них 2080, то есть 1,7 процента, дали позитивный результат на SARS-CoV-2.