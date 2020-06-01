Семь новых зараженных коронавирусом

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За сутки в Эстонии проанализированы 345 первичных тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, добавились 7 позитивных результатов.

По данным регистра народонаселения, пять позитивных результатов тестов были в Тарту, два в Харьюмаа (том числе один в Таллинне). Все случаи имеют отношение к установленному очагу, выявленному 18 июля в связи с вечеринкой в ночном клубе Vabank.

Один из установленных в Харьюмаа случаев связан с тем, что инфицированный принимал участие в соревнованиях Vaba Lava e-spordi в Нарве и ночевал в той же комнате, в которой находился человек, побывавший 18 июля в клубе Vabank. Другой инфицированный имел контакты с посетившими Vabank. Все добавившиеся в Тарту позитивные связаны с контактами с посещавшими Vabank. Всего в связи со вспышкой Vabank в Эстонии заболели 28 человек, в том числе 17 в Тарту.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация в связи с коронавирусом требовалась пятерым пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека