За последние сутки - 8 случаев заражения коронавирусом

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За последние сутки в Эстонии зарегистрировали 8 новых случаев заражения коронавирусом.



Среди заразившихся трое оказались жителями Тартуского уезда, из которых двое - тартусцы, сообщил в субботу Департамент здоровья.

Три новых случая заражения выявили в Харьюмаа (два из них - в Таллинне), еще один - в Ида-Вирумаа (в Нарве). Место жительства еще одного заразившегося пока не выяснено.

Коронавирус в Тартуском уезде диагностирован у трех работников Клиники Тартуского университета.

Один из новых случаев заражения в Харьюмаа связан с вечеринкой, прошедшей 18 июля в тартуском ночном клубе Vabank, на которой присутствовал человек с Covid-19. Еще один случай в Харьюмаа связан с историей, когда Covid-19 был завезен в Ида-Вирумаа из Белоруссии.

В отношении остальных зараженных обстоятельства выясняются.

Всего за минувшие сутки в Эстонии стали известны результаты 531 анализа на Covid-19.

В настоящее время госпитализированы с Covid-19 четыре человека, никто из них не нуждается в интенсивной терапии. Новых смертельных случаев за сутки не было зафиксировано.

Также Департамент здоровья сообщил, что подкорректирована статистика смертей от Covid-19. Она приведена в соответствие с данными регистра причин смерти Института развития здоровья. Причиной смерти Covid-19 в первом полугодии стал у 63 человек.