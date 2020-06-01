Карантин - для гостей из 15 стран

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Исходя из уровня распространенности коронавирусной инфекции, с понедельника будет применяться двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из Швеции, Люксембурга, Румынии, Болгарии, Андорры, Португалии, Испании, Хорватии, Бельгии, Монако, Чехии, Франции, Мальты, Австрии и Швейцарии.

С будущей недели ограничение свободы передвижения не распространяется на пассажиров, прибывающих в Эстонию из Великобритании, Исландии, Словении, Польши, Нидерландов, Дании, Германии, Сан-Марино, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

30 июля Совет ЕС обновил касающийся третьих стран список о временных ограничениях и возможной отмене ограничений на не являющиеся неотложными поездки, на основании которого в Эстонию можно въезжать из Грузии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Новой Зеландии, Австралии, Канады и Марокко.

По прибытии в Эстонию со следующей недели придется ограничить свободу передвижения прибывающим из Австралии, Канады и Марокко. Ограничение свободы передвижения не распространяется на пассажиров, прибывающих в Эстонию из Грузии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Новой Зеландии.

Однако из-за распространения коронавируса Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением поездок в европейские страны, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей, и в отношении которых не существует ограничений на свободу передвижения.

Ограничение свободы передвижения означает, что человек может покинуть место жительства или постоянного проживания в течение четырнадцати календарных дней с момента прибытия в Эстонию только по распоряжению медицинского работника или сотрудника полиции или в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека, или для покупки продуктов питания, основных товаров и лекарств.