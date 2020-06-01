В Эстонии - еще 13 случаев заражения коронавирусом

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За последние сутки в Эстонии зарегистрировали 13 новых случаев заражения коронавирусом.

Среди всех заразившихся 9 оказались жителями Тартуского уезда, из которых двое - тартусцы, сообщил в пятницу Департамент здоровья.

Два новых случая заражения выявили в Таллинне, еще два в Ида-Вирумаа, в том числе один в Нарве.

По данным чиновников, среди новых случаев заражения коронавирусом в Тартуском уезде четыре связаны с вечеринкой, прошедшей 18 июля в ночном клубе Vabank, на которой присутствовал человек с Covid-19.

Один из новых случаев заражения в Таллинне также имеет отношение к этому инциденту - вчера Covid-19 диагностировали у жителя столицы, чей спутник или спутница жизни принимал/а участие в той вечеринке.

Второй выявленный случай заражения коронавирусом в Таллинне связан с турниром по киберспорту в Нарве, в котором принимали участие друзья новоиспеченного носителя Covid-19.

Общее число заразившихся, связанных с инцидентом в ночном клубе Vabank, достигло 15, но может продолжить увеличиваться.

Всего за минувшие сутки в Эстонии стали известны результаты 721 анализа на Covid-19.

С конца февраля в Эстонии подтверждены 2064 случая заражения коронавирусом, умерли 69 человек. В настоящее время госпитализированы с COVID-19 четыре человека, никто из них не нуждается в интенсивной терапии.