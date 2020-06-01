Для прибывших из Украины и Беларуси не будет сплошного тестирования

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Государство вновь разрешает прямое авиасообщение с Украиной и Беларусью, департамент здоровья не будет проводить сплошного тестирования прибывших на коронавирус.

«Мы ни в коем случае не планируем сплошное тестирование, оно не проводилось и на пике кризиса, но от этих людей будут требовать двухнедельной самоизоляции», - сказала BNS пресс-секретарь департамента здоровья Эйке Кингсепп.

Она добавила, что департамент здоровья не будет рассчитывать только на добросовестное поведение соблюдающих изоляцию людей, а будет в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны проверять соблюдение требование.

Эстонская аграрно-торговая палата 21 июля организовала спецрейс по доставке в Эстонию сельскохозяйственных работников. Кингсепп отметила, что департаменты и в этот четверг проверяли пассажиров спецрейса.

Министерство экономики и коммуникаций (MKM), принимая решения о разрешении или запрете авиасообщения с другими странами, опирается на уровень заболеваемости в странах — для разрешения прямого авиасообщения этот показатель должен составлять не более 25 человек на 100 000 населения за последние 14 дней. По состоянию на 24 июля число заражений в Украине составило 24,5 на 100 000 населения, а в Беларуси 24,1.