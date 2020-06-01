За сутки - девять позитивных результатов тестов

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За сутки в Эстонии проанализированы 686 первичных тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, добавились девять позитивных результатов, сообщил в четверг утром департамент здоровья.

Два новых случая зафиксированы в Нарве, один из инфицированных был в близком контакте с лицом, у которого ранее был диагностирован вирус, история другого заражения устанавливается. В Тарту два новых случая имеют отношение к ранее установленному очаг, к которому добавились еще три случая в Харьюмаа, всего в очаге сейчас 11 зараженных.

Число зараженных может вырасти, поскольку в настоящий момент только в Тартумаа установлены более 50 близких контактов заболевшего, часть людей из этих контактов уже заболели. Обстоятельства относительно остальных в настоящее время устанавлиаются.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась трем пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

На четверг в больницах закончены 393 истории болезни COVID-19 в отношении 380 человек.

По состоянию на четверг выздоровели 1926 человек, у 1461 человека история болезни закрыта, у 465 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, никто из этих людей не проходил лечения в больнице, все они ждут подтверждения, что здоровы.

Всего в Эстонии сделано более 118 000 первичных тестов, из них 2051 дали позитивный результат на SARS-CoV-2.

Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе, чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.