Европейская комиссия закупила препарат от коронавируса

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Европейская комиссия заключила с американской фармацевтической компанией Gilead договор о покупке лекарственного средства ремдесивир для лечения коронавируса, препарата должно хватить для лечения 30 000 пациентов. Эстония запросила у Еврокомиссии препарат для лечения 400 пациентов с коронавирусом.

Лекарство, продающееся под торговой маркой Veklury, является первым получившим разрешение на продажу в Евросоюзе препаратом для лечения Covid-19. В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что с начала августа партии Veklury будут доступны странам Евросоюза и Великобритании для удовлетворения неотложных потребностей.

Еврокомиссия профинансирует контракт на общую сумму 63 млн евро через механизм для чрезвычайных ситуаций.

Это обеспечит лечение примерно 30 000 пациентов с тяжелыми симптомами Covid-19 и поможет покрыть потребности в течение следующих нескольких месяцев, обеспечив при этом справедливое распределение на уровне ЕС на основе принципов распределения, соответствующих рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, отметили в Еврокомиссии.

Также комиссия готовит совместные закупки для дальнейших поставок препарата, которые должны покрыть дополнительные потребности и запасы с октября.

Ремдесивир используется для лечения коронавирусной инфекции у взрослых и подростков старше 12 лет с пневмонией, которые нуждаются в дополнительном кислороде.

Эстония ходатайствовала о ремдесивире для лечения 400 пациентов

По данным Министерства социальных дел, Эстония отправила Европейской комиссии ходатайство о получении препарата, которого хватит для лечения 400 пациентов.

"Эстония уведомила Европейскую комиссию о предполагаемой потребности в ремдесивире - 3600 бутылочек для лечения 400 пациентов. При расчете объема Департамент здоровья опирался на оценку медицинского штаба, основанную на количестве пациентов, госпитализированных во время весенней вспышки", - сказала советник отдела здоровья народонаселения министерства социальных дел Кярт Сыбер ERR.