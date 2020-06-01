За последние сутки - четыре случая заражения коронавирусом

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27 июля в Эстонии было проанализировано 300 первичных тестов на COVID-19, из которых четыре оказались положительными. Три новых случая выявили в Йыхви, а происхождение одного случая пока не известно.

"В Йыхви зафиксировано заражение внутри семьи, и, по-видимому, там добавятся еще зараженные", - сообщила во вторник пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп изданию Postimees.

Ребенок из семьи, у одного из родителей в которой в понедельник подтвердилось заражение коронавирусом, успел провести день в детском саду. Группу из 14 детей, в которой был ребенок, закрыли в качестве профилактической меры, а все дети и учителя группы переведены на карантин.

Устанавливаются лица, с которыми контактировали члены данной семьи, а также источник заражения.

С конца февраля в Эстонии подтверждено 2038 случаев заражения коронавирусом, умерли 69 человек. В настоящее время госпитализированы с COVID-19 три человека, один нуждается в интенсивной терапии.