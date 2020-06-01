Англия и Шотландия снимают карантин для прибывающих из Эстонии

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Министерство транспорта Великобритании и региональное правительство Шотландии опубликовали обновленные списки ограничений на поездки, в соответствии с которыми с 28 июля прибытие из Эстонии в Англию и Шотландию не будет требовать пребывания в 14-дневном карантине, то есть прибывающие из Эстонии не будут подвергаться ограничения на свободу передвижения.

Региональные правительства Уэльса и Северной Ирландии выносят свои оценки по ограничениям на поездки отдельно. В случае внесения изменений они в кратчайшие сроки публикуются на сайтах этих региональных правительств.

При планировании поездки в эти районы рекомендуется использовать веб-сайты: https://gov.wales и https://www.northernireland.gov.uk