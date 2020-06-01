Эстонские эксперты не ждут второй волны COVID-19

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В Европе растет число заболеваний коронавирусом, но эстонские эксперты утверждают, что о второй волне Covid-19 и новых запретах говорить рано -- в департаменте здоровья считают, что речь идет о единичных вспышках вируса и это ещё не показатель того, что близится вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

"Ещё рано говорить о том, чтобы где-то ситуация была критической. Сейчас две страны, где растёт уровень заболеваемости, а также количество смертей - это Румыния и Болгария, но в других странах уровень смертности пока не повышается, также ситуация с количеством заражённых в Европе тоже довольно стабильная. Но сейчас проводится всё больше тестов на коронавирус", - сказала исполняющая обязанности гендиректора

"Сейчас ещё рано вводить ограничения. Я думаю, что те страны, которые сейчас переживают вторую волну эпидемии, слишком рано ввели ограничения", - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар.

По мнению Лутсар на данный момент вторую волну эпидемии переживают Австралия и Израиль, а в случае с Европой мы можем говорить только об отдельных вспышках. В Эстонии, а также соседних странах, ситуация с коронавирусом на данный момент стабильна.

"На данный момент в Эстонии уровень заболеваемости очень низкий. Средний показатель за последний месяц - 1,5 на 100 тысяч человек. Количество тестов, проведённых за последний месяц, также оставалось на прежнем уровне. Мы всё ещё находимся в списке стран с очень низким уровнем заражения. И если у нас случится одна небольшая вспышка заболевания - это не означает вторую волную эпидемии", - сказала Хярма.

По данным кпо состоянию на полдень воскресенья в странах Балтии, согласно собранным BNS из официальных источников данным, подтвержден в общей сложности 5261 случай заражения коронавирусом.

Эстония: подтверждены 2034 случая, проведены 116 913 тестов, скончались 69 человек.

Литва: подтвержденыы 2008 случаев, проведены 502 690 тестов, скончались 80 человек.

Латвия: подтверждены 1219 случаев, проведены 191 70 тестов, скончался 31 человек.

Департамент здоровья напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть и дезинфицировать руки, поскольку с увеличением количества приезжих туристов может возрасти и количество заболевших.