Разминировано более 100 взрывных устройств из Нарва-Йыэсуу

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В конце прошлой недели саперам Идаского спасательного центра пришлось разминировать в Нарва-Йыэсуу более 100 взрывных устройств военного времени.

24 июля в деревне Мустанина были обнаружены 34 минометные мины, пять снарядов, две авиационные бомбы и ручная гранат, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

25 июля обезврежены найденные в той же деревне 29 взрывных устройств военного времени, а 26 июля - 66 снарядов.