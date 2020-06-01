За минувшие сутки - 7 положительных тестов

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За последние сутки в Эстонии было проанализировано 365 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительный результат дали семь тестов.



Двое из инфицированных - из Тарту, двое - прибывшие на работу в Эстонию жители Польши. Три случая из статистики прошедших суток - это результаты повторного тестирования прибывших во вторник украинских работников.

По состоянию на утро 25 июля, в больницах Эстонии находятся три пациента с Covid-19, к аппарату искусственной вентиляции легких никто не подключен. Новых случаев смерти не добавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек, выздоровел 1921 человек.

Всего в Эстонии сделано более 116 000 тестов, из которых 2033 или 1,8% оказались положительными.

Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения коронавируса, вызывающего COVID-19, SARS-CoV-2, необходимо тщательно мыть руки, оставайтесь больными дома. Коронавирус распространяется от инфекционного человека к здоровому человеку в основном через тесный контакт. Тесный контакт определяется как ситуация, когда люди ближе, чем на два метра друг к другу в течение 15 минут.