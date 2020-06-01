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Эстония получила от США 92 ракеты Javelin, сообщает в пятницу rus.err.ee



В четверг в Эстонию прибыли 92 противотанковых ракеты Javelin, которые США передали Силам обороны с целью повышения обороноспособности.

За ракеты США заплатили по программе Европейского командования, в задачи которой входит повышение обороноспособности Эстонии.

Доставленные в четверг ракеты – часть этой программы.