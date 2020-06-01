Европарламент пригрозил заблокировать бюджет ЕС

Дата публикации: Вчера, 22:25 Просмотрено: 100

Европарламент в четверг проголосовал за призыв внести поправки в следующий бюджет Европейского Союза по согласованию с лидерами стран-членов.



В резолюции предупредили, что члены Европарламента не утвердят с большими трудностями согласованный бюджет, если начнут голосовать по нему в этом году с опозданием, и призвали к переговорам по улучшению предложения.

За резолюцию проголосовали 465, против 150 депутатов.

Европейские лидеры обсуждали новый бюджет в течение четырех дней, достигнув во вторник договоренностей по пакету восстановления и по бюджету на триллион евро на семь лет.

Европейская комиссия и многие члены Европейского парламента обеспокоены тем, что их приоритеты вновь были исключены из нового бюджета, и часть средств направлена на пакет мер по спасению.

«Слишком часто подчинение национальным интересам и отношениям ставит под угрозу достижение общих решений в общих интересах», - говорится в резолюции.

Лидеры ЕС не смогли решить вопрос о том, как кредиты для финансирования пакета восстановления будут выплачиваться из бюджета ЕС. При этом осуждает сокращение финансирования программ здравоохранения и исследований ЕС, а также сокращение образования и цифровых инноваций.

«Мы считаем, что это не даст необходимых ответов на вызовы следующих семи лет», - сказал лидер правоцентристской фракции Европарламента Манфред Вебер.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Европарламент одобрить новый бюджет.

Бюджет и пакет мер по спасению создадут стимул на 1,8 трлн евро, что поможет Европе выйти из экономического спада, подчеркнул он.

По словам Мишеля, это важный момент европейской истории. «Этот отклик огромен по сравнению с размером экономики. Реакция Европы обширнее, чем реакция США или Китая», - заявил Мишель в Европарламент.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что достигнутое на саммите лидеров ЕС соглашение содержит сокращения бюджета ЕС, с которыми трудно согласиться.

«Да, мы смогли избежать даже более крупных сокращений, которых хотели некоторые государства-члены, но эту MFF (Многолетнюю финансовую структуру) трудно переварить. И я знаю, что эта палата чувствует то же самое, - сказала она в Европарламенте. - Но в то же время мы должны помнить, откуда появился ЕС, возможно, брешь в 70 млрд евро вызвана уходом из блока Великобритании. Хорошая новость заключается в том, что нам удалось заполнить эту брешь почти полностью. Это означает, что каждая страна должна платить больше».

Европейский Парламент проголосует за MFF в 1,074 млрд евро в течение этого года.