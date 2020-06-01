Трое украинских рабочих оказались заражены COVID-19

Дата публикации: Сегодня, 12:07 Просмотрено: 210

Из 170 украинских рабочих, во вторник прибывших в Таллинн специальным рейсом, организованным Торгово-сельскохозяйственной палатой, как минимум трое были заражены коронавирусом.



Такую информацию в среду сообщила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Она напомнила, что прилетевших чартерным рейсом украинских работников протестировали на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту. Результаты тестов троих из них оказались положительными.

Еще один тест пока находится на стадии анализа.

Все прилетевшие в Таллинн украинские работники в течение 14 дней будут находиться в карантине.

Повторный тест будет сделан в конце карантина, ответственность за это несут пригласившие работников работодатели, которые также оплатят все расходы по тестированию.