Заболеваемость в последние дни остается на низком уровне

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По данным Департамента здоровья, заболеваемость коронавирусом в последние дни остается на стабильно низком уровне.



В понедельник, 20 июля, добавился один новый зараженный человек, вместе с которым коронавирус в Эстонии обнаружен у 2022 человек. В понедельник было проведено 408 тестов, в общей сложности тестов было сделано 114 942.

По состоянию на понедельник на больничном лечении находятся четыре человека, в общей сложности из больниц выписаны 392 человека с коронавирусом. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.

19 и 18 июля Департамент здоровья не выявил ни одного нового инфицированного, 17 июля был выявлен один. Это общая тенденция последних нескольких дней - новых инфицированных добавляется мало.