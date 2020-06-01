Украинских работников протестируют на коронавирус в аэропорту

Дата публикации: Сегодня, 18:01 Просмотрено: 97

Пассажирам чартерного рейса, организованного для доставки в Эстонию сезонных работников из Украины, сделают тест на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту.

Об этом сообщила во вторник Торгово-сельскохозяйственная палата, по инициативе которой был организован чартерный рейс Киев-Таллинн.

Согласно сообщению палаты, самолет из Киева доставит около 170 работников, которые в основном будут работать в животноводческих и садоводческих предприятиях.

Правительство Эстонии разрешило работникам из Украины въезд в Эстонию 6 июля, однако по приезде в Эстонию они должны дважды пройти тест на коронавирус и провести в карантине 14 дней.

"Прибывших спецрейсом встретят в аэропорту представители работодателей, которые обеспечат их перевозку к месту размещения в Эстонии и соблюдение карантинных требований", - сказал член правления Торгово-сельскохозяйственной палаты Вахур Тыниссоо.

Перед этим у них возьмут тест на коронавирус, который будет проводиться методом молекулярной диагностики лабораторией SYNLAB. Результаты теста должны быть получены утром 22 июля и сообщены работодателям.

Повторный тест будет сделан в конце карантина, ответственность за это несут пригласившие работников работодатели, которые также оплатят все расходы по тестированию.

ERR