За полугодие выявлено 230 случаев использования фальшивых купюр

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За полугодие в Эстонии выявлено 230 случаев использования фальшивых купюр - чаще всего мошенники орудуют ненастоящими деньгами в многолюдных местах, где для проверки подлинности купюр нет необходимой техники, сообщают адионовости ERR.

По словам руководителя службы тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Килта за первое полугодие было зафиксировано 230 случаев использования фальшивых купюр. Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом в 50 евро, на втором месте по популярности у мошенников купюры в 10 евро. Если нет необходимого для проверки денег устройства, подлинность купюры можно определить на ощупь и по защитным элементам, но в полиции отмечают, что люди часто не обращают внимания на водяные знаки, поэтому проще всего смотреть на три вещи: на размер купюры — чтобы она не была нестандартного размера, на качество бумаги и на цветовую гамму. Так как мошенники часто используют сувенирные или реквизитные купюры, то нужно просто внимательно посмотреть на купюру, чтобы убедиться, что она ненастоящая. Сувенирные деньги сильно отличаются от подлинных купюр: на них на различных языках с двух сторон отмечено, что речь идет о сувенирной продукции.

Руководитель отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райт Роосвеэ отметил, что по сравнению с остальной Европой в Эстонии фальшивые деньги распространены меньше. Чаще всего фальшивые купюры встречаются в Южной Европе, особенно в Италии.

По словам Роосвеэ, при получении купюры не стоит пренебрегать проверкой водяного знака. Также он советует проверять деньги на ощупь.

- чаще всего мошенники орудуют ненастоящими деньгами в многолюдных местах, где для проверки подлинности купюр нет необходимой техники, сообщают адионовости ERR.

По словам руководителя службы тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Килта за первое полугодие было зафиксировано 230 случаев использования фальшивых купюр. Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом в 50 евро, на втором месте по популярности у мошенников купюры в 10 евро. Если нет необходимого для проверки денег устройства, подлинность купюры можно определить на ощупь и по защитным элементам, но в полиции отмечают, что люди часто не обращают внимания на водяные знаки, поэтому проще всего смотреть на три вещи: на размер купюры — чтобы она не была нестандартного размера, на качество бумаги и на цветовую гамму. Так как мошенники часто используют сувенирные или реквизитные купюры, то нужно просто внимательно посмотреть на купюру, чтобы убедиться, что она ненастоящая. Сувенирные деньги сильно отличаются от подлинных купюр: на них на различных языках с двух сторон отмечено, что речь идет о сувенирной продукции.

Руководитель отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райт Роосвеэ отметил, что по сравнению с остальной Европой в Эстонии фальшивые деньги распространены меньше. Чаще всего фальшивые купюры встречаются в Южной Европе, особенно в Италии.

По словам Роосвеэ, при получении купюры не стоит пренебрегать проверкой водяного знака. Также он советует проверять деньги на ощупь.