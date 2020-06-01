В России заявили о готовности вакцины от коронавируса

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Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.

Он отметил, что специалисты и учёные Национального исследовательского центра уже дали окончательные оценки результатам испытаний вакцины.

Цаликов подчеркнул, что все добровольцы получили иммунитет к коронавирусу и на момент выписки чувствовали себя нормально.

«Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил он.

Ранее сообщалось, что у всех добровольцев, которые испытывали на себе вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в Сеченовском университете, выработался иммунитет к коронавирусу.

russian.rt.com